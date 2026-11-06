Магнус Карлсен готується до турніру Total Chess у Будапешті — The Guardian

Норвезький шахіст Магнус Карлсен проводить тренувальний збір в Іспанії перед пілотним турніром Total Chess у Будапешті, Угорщина, що триватиме з 10 до 20 листопада. Як повідомляє The Guardian, перший номер світового рейтингу буде першим сіяним учасником і фаворитом змагань.

35-річний Карлсен готується разом із п’ятим номером світового рейтингу Нодірбеком Абдусатторовим, шаховим коментатором Девідом Гауеллом та своїм багаторічним тренером Петером Гайне Нільсеном. Видання зазначає, що норвежець ставиться до майбутнього турніру серйозніше, ніж до будь-яких змагань після захисту титулу чемпіона світу з класичних шахів у 2021 році.

Формат Total Chess

Турнір у Будапешті є пілотним етапом Total World Championship. Його програма поєднає сегменти швидких класичних шахів, рапіду та бліцу.

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Після змагань в Угорщині, з 24 листопада до 12 грудня, у Женеві відбудеться матч за звання чемпіона світу FIDE між Гукешем Доммараджу та Джавохіром Сіндаровим. Він складатиметься з 14 класичних партій, а за потреби переможця визначатимуть на тай-брейках із рапіду та бліцу.

Сіндаров перед матчем за титул

Перед поєдинком у Женеві Сіндаров посів перше місце на турнірі з рапіду в Сент-Луїсі, де його суперниками були Хікару Накамура, Фабіано Каруана та Рамешбабу Прагнанандхаа. В останньому турі узбецький гросмейстер переміг Накамуру.

24 листопада у Лондоні також стартує традиційний London Classic, який триватиме до 7 грудня. Серед шахістів, за якими радить стежити The Guardian, — 17-річний український гросмейстер Ігор Самуненков, який здобув індивідуальне золото на Шаховій олімпіаді 2026 року.

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