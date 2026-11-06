Магнус Норман увійде до тренерського штабу Янніка Сіннера — Interia Sport

Італійський тенісист Яннік Сіннер повідомив, що швед Магнус Норман на початку наступного місяця приєднається до його тренерського штабу. Норман працюватиме разом із Сімоне Ваньйоцці. Водночас австралійський тренер Даррен Кехілл оголосив про завершення співпраці із Сіннером.

Завершення співпраці з Кехіллом

Як повідомляє Interia Sport, Кехілл залишився у штабі Сіннера на сезон 2026 після того, як тенісист переконав його продовжити роботу. У зверненні австралійський фахівець подякував Сіннеру, його команді та вболівальникам.

Кехілл назвав роботу з італійцем особливим привілеєм і охарактеризував Сіннера як скромного та відданого своїй справі чемпіона. Тренер також побажав команді тенісиста успіхів у наступні роки.

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Досвід Магнуса Нормана

Магнус Норман — колишній шведський тенісист, який посідав друге місце у світовому рейтингу. Протягом багатьох років він співпрацював зі швейцарцем Станом Вавринкою, який за цей період здобув три титули турнірів Великого шолома.

За даними видання, Сіннер востаннє виходив на корт у липні — у фіналі Вімблдону, де здобув перемогу. Після цього він не грав через травму коліна та повідомив, що не повернеться на корт до завершення сезону 2026 року.

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