У Німеччині майбутній генеральний інспектор Бундесверу Крістіан Фройдінг заявив про намір жорстко реагувати на випадки сексуалізованої неналежної поведінки у збройних силах. Про це повідомляє Tagesschau. Генерал назвав результати нещодавнього дослідження нестерпними та наголосив, що такі випадки потребують рішучої реакції.

Дані дослідження

За даними так званого дослідження прихованих випадків, кожна четверта військовослужбовиця та майже кожен п’ятий військовослужбовець Бундесверу повідомили, що протягом попередніх 12 місяців пережили щонайменше один випадок сексуалізованої неналежної поведінки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після презентації дослідження також заявив про політику нульової толерантності до таких дій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Негайна реакція

Фройдінг, який нині є інспектором сухопутних військ, сказав, що особисто був свідком неприйнятних висловлювань. За його словами, в окремих ситуаціях один або кілька військових одразу втручалися та зупиняли таку поведінку.

Він наголосив, що кожен, хто бачить або чує про порушення, має негайно відреагувати. Майбутній генеральний інспектор також закликав до більшої прозорості та подальшого розвитку культури командування, насамперед серед керівників. На початку лютого 2027 року 55-річний Фройдінг має змінити на посаді генерала Карстена Бройєра, який перейде до НАТО в Брюсселі.

Читай нас у