Майлі Сайрус, хрещена донька Доллі Партон, прийме від імені родини Партон премію CNN Heroes Legacy Award, якою посмертно вшанують співачку. Нагороду вручать 5 грудня під час 20-ї щорічної церемонії CNN Heroes All-Star Tribute, повідомляє Variety.

Посмертна відзнака

Партон, яка померла цього літа у віці 80 років, відзначать четвертою щорічною премією CNN Heroes Legacy Award. Нею CNN вшановує відомих людей, які присвятили життя служінню іншим. Посмертну нагороду вручатимуть Вайнонна Джадд та інші учасники церемонії.

Благодійна діяльність Доллі Партон охоплювала ініціативи з підвищення рівня грамотності та показників завершення навчання, допомогу постраждалим від стихійних лих, підтримку медичних програм, створення робочих місць і подолання бідності у Східному Теннессі, де вона виросла.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Програма церемонії

Ведучими CNN Heroes All-Star Tribute будуть ведучі CNN Андерсон Купер і Лора Коутс. Під час ефіру також оголосять переможця глядацького голосування за звання CNN Hero of the Year 2026. Серед гостей спецвипуску заявлені Джон Бон Джові, Келлі Ріпа, Марк Консуелос і актор Едвард Нортон.

Наступного дня, 6 грудня, CNN покаже документальний фільм «Доллі Партон: Пісні, які нас сформували». Стрічка міститиме архівні інтерв’ю Партон для CNN, а також розмови з авторами пісень Даян Воррен, Шейном Маканалі, Беном Джонсоном і Емі Аллен. Церемонію транслюватимуть на CNN, CNN International та CNN en Español.

Читай нас у