Майстра саке Наохіко Ноґучі мають визнати живим національним скарбом — The Japan Times

У Японії 93-річного майстра саке Наохіко Ноґучі мають офіційно визнати першим у країні тодзі — головним майстром-пивоваром саке, який отримає статус ningen kokuhō, або живого національного скарбу. 16 жовтня Агентство у справах культури оголосило, що техніку виробництва саке ґіндзьо внесуть до переліку важливих нематеріальних культурних надбань, а Ноґучі визнають її носієм, повідомляє The Japan Times.

Церемонія офіційного затвердження запланована на 16 листопада в Кіото. Після неї Ноґучі стане першим тодзі, якому нададуть такий статус. Виробництво ґіндзьо передбачає використання ретельно шліфованого рису та повільне бродіння за низьких температур, що формує тонкі аромати й смаки напою.

Визнання техніки та майстерності

До цього важливі нематеріальні культурні надбання Японії переважно стосувалися виконавського мистецтва і традиційних ремесел. Виробництво ґіндзьо стало однією з перших практик у новій категорії «живої культури», яка охоплює заняття, тісно пов’язані з повсякденним життям. Поряд із рікка — стилем ікебани — та традиційною кухнею кайсекі нове визнання акцентує не на окремих виробах чи стравах, а на професійних знаннях і технічних навичках.

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Сам Ноґучі назвав це визнанням усього, що він зробив упродовж своєї кар’єри, та заявив, що пишається майбутнім статусом.

Понад сім десятиліть у пивоварінні

Ноґучі народився 1932 року в місцевості, яка нині входить до регіону Ното в префектурі Ісікава. У 1949 році, коли йому було 16 років, він почав працювати на сакеварні в префектурі Сідзуока. З 1961 до 1998 року майстер був тодзі на підприємстві Kikuhime Brewery в Ісікаві, де разом із президентом компанії Тацуо Янаґі розвивав виробництво ґіндзьо.

У 2017 році, у віці 84 років, Ноґучі очолив нову сакеварню Noguchi Naohiko Sake Institute у Комацу, префектура Ісікава. Вона є робочою сакеварнею та місцем передавання його досвіду молодшим пивоварам. Майстер особливу увагу приділяє кодзі — рису, обробленому пліснявим грибком Aspergillus oryzae, який перетворює крохмаль на цукор для бродіння. Ноґучі наголосив, що продовжуватиме варити саке, доки матиме фізичну можливість і підтримку клієнтів.

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