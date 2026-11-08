Майстриня ушу Нг Чже Нін здобула золото Юнацької Олімпіади — Channel NewsAsia

Сінгапурська майстриня ушу Нг Чже Нін здобула золоту медаль на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі, Сенегал. Її перемога стала для Сінгапуру першим золотом на літній Юнацькій Олімпіаді з 2014 року. За даними Channel NewsAsia, збірна країни також виборола срібну медаль у настільному тенісі.

Золото в ушу

16-річна Нг Чже Нін набрала 18,713 бала за підсумками двох дисциплін. Вона посіла перше місце у вправі тайцзішань із результатом 9,353 бала, а також стала найкращою у тайцзіцюань, де отримала 9,360 бала. Ушу вперше включили до програми Юнацьких Олімпійських ігор як медальний вид спорту.

Нг почала займатися ушу у 10 років. У 2024 році на своєму першому юніорському чемпіонаті світу з ушу вона здобула золоту та срібну нагороди. Цього року спортсменка також виборола дві золоті й одну срібну медалі на юніорському чемпіонаті світу в китайському Тяньцзіні.

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Срібло в настільному тенісі та інші старти

Ще одну медаль для Сінгапуру здобула 16-річна спортсменка з настільного тенісу Лой Мін Їн. У півфіналі одиночного розряду вона перемогла представницю Гонконгу Су Цзи Тун із рахунком 4:2, але у фіналі поступилася Чень Міньсінь із Тайваню — 2:4. Це друга медаль Сінгапуру в настільному тенісі в історії Юнацьких Олімпіад: першу срібну нагороду в цій дисципліні 2010 року виборола Ізабель Лі.

Лучниця Табіта Єо вийшла до наступного раунду особистих змагань, перемігши новозеландку Еллу Янг з рахунком 6:0. Наступною її суперницею мала стати мексиканка Майя Касас Лара. Чоловіча збірна Сінгапуру з баскетболу 3x3 завершила виступи після поразок від Пуерто-Рико та Латвії у групі C.

Змагання в Дакарі

Юнацькі Олімпійські ігри в Дакарі тривають з 31 жовтня до 13 листопада. У них беруть участь понад 2600 спортсменів віком від 14 до 17 років, які змагаються у 25 видах спорту. Це перший олімпійський спортивний захід, проведений в Африці. Сінгапур представляють 14 спортсменів у дев'яти видах спорту, зокрема в стрільбі з лука, легкій атлетиці, бадмінтоні, фехтуванні, спортивній гімнастиці, вітрильному спорті, настільному тенісі та ушу.

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