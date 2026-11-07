Майже 100 австралійських ветеранів повернулися до навчальних казарм — ABC News Australia

В Австралії майже 100 колишніх військовослужбовців строкової служби повернулися до навчального району Сінглтон у долині Гантер штату Новий Південний Уельс, де проходили базову підготовку понад пів століття тому. Зустріч організувала громадська організація Nasho Fair Go, повідомляє ABC News Australia.

У 1965–1972 роках до національної служби в Австралії за системою жеребкування за датою народження призвали близько 63 тисяч чоловіків. Майже третина з них служила у В’єтнамі, тоді як інші провели від 18 до 24 місяців на небойових посадах.

Спогади про службу

Боб Ґілліґан, якого призвали 1968 року, проходив перші 12 тижнів підготовки в Сінглтоні. Він розповів, що отримання повістки означало раптово залишити родину, друзів і роботу, а армійський побут став для нього культурним шоком.

Інший колишній призовник, Росс Дарем, прибув до Сінглтона 1966 року і згадував страх перед невідомістю. Під час служби він обслуговував транспортні засоби, які відправляли до В’єтнаму, вважаючи цю роботу важливою для військових на передовій.

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Нині в районі Сінглтон розташована Школа піхоти Австралійської армії. Її виконавчий офіцер майор Джеймс Вівер заявив, що для школи було честю прийняти колишніх військовослужбовців і показати їм зміни на об’єкті. Учасники зустрічі також відвідали Музей піхоти Австралійської армії.

Боротьба за визнання

Колишні призовники, які не служили у В’єтнамі, роками домагалися такого самого визнання та пільг, як інші ветерани. Організація Nasho Fair Go називає себе голосом чоловіків, про яких Австралія забула.

З 1 липня вони отримали право на ті самі медичні пільги, що й інші ветерани, після багаторічної боротьби. Раніше їхні можливості подавати заяви на компенсацію, пов’язану зі здоров’ям, були обмеженішими. Дарем зазначив, що історії багатьох колишніх призовників можуть бути втрачені, оскільки їхня кількість із віком скорочується.

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