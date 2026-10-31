Майже 130 шкіл Західної Австралії викладають Auslan — ABC News Australia

У державній школі Beverley District High School у Західній Австралії учні від підготовчих класів до восьмого класу до двох разів на тиждень вивчають Auslan — австралійську жестову мову. Школа розташована за 120 кілометрів на схід від Перта, а її учні вивчають Auslan уже чотири роки. За даними ABC News Australia, Auslan нині викладають майже у 130 державних школах штату.

Програма після італійської мови

Чуюча вчителька Ізабель Фрімен спершу навчала Auslan невербальну ученицю школи. Після виходу на пенсію викладача італійської, яка була мовою, відмінною від англійської, адміністрація запропонувала Фрімен викладати Auslan.

Фрімен працює під наставництвом Анджели Лінфітт — кваліфікованої глухої викладачки, яка допомагала формувати програму та надавала навчальні ресурси. За словами Лінфітт, участь глухих фахівців необхідна, адже вони є спеціалістами зі своєї мови та можуть забезпечити коректність її викладання.

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Бар’єри для глухих викладачів

Лінфітт зазначила, що в Західній Австралії шкільні викладачі Auslan мають бути зареєстрованими педагогами та мати підготовку з Auslan. На її думку, ці вимоги можуть обмежувати участь представників спільноти глухих у таких посадах, оскільки для них існують бар’єри в доступі до університетської освіти та необхідних сервісів.

Практика поза класом

У школі навчається одна дитина з діагностованим порушенням слуху. Директорка Венді Норріс сказала, що програма допомагає учням застосовувати навички не лише на уроках, а й у спілкуванні в громаді. Раніше школярі відвідали Beverley Frail Aged Lodge, де навчали мешканців повсякденних жестів.

Учениця Бетел Фрейзер розповіла, що їй подобається ділитися знаннями з іншими, аби більше людей могли спілкуватися з глухими. Фрімен наголосила, що уроки Auslan доступні всім учням і дають їм можливість досягати успіху незалежно від навичок читання, письма чи математики.

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