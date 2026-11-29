Майже 70% опитаних єврейських науковців у Великій Британії заявили, що зазнавали антисемітизму на робочому місці. Про це йдеться у звіті «Під загрозою: криза антисемітизму, з якою стикаються єврейські академіки у Великій Британії», повідомляє Jerusalem Post.

Дослідження підготувала Intra-Communal Professorial Group — благодійна організація, створена у 2024 році для протидії антисемітизму у сфері вищої освіти. Автори звіту вивчали досвід єврейських академіків британських університетів після 7 жовтня 2023 року.

Тиск з боку колег і студентів

За даними опитування, 42% респондентів повідомили про антисемітизм із боку колег, а 28% — про випадки з боку студентів. Водночас 76% учасників вважають, що рівень антисемітизму в університетах зріс після 7 жовтня 2023 року.

Частина опитаних заявила, що через побоювання за власну безпеку змінює маршрути до роботи або уникає окремих ділянок кампусів. Серед чинників, які, за словами респондентів, сприяли відчуттю небезпеки, вони називали антисемітські плакати й графіті, виступи антисемітських спікерів, а також агресивні суперечки щодо сіонізму.

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Наміри залишити академічне середовище

45% єврейських працівників університетів повідомили, що розглядають можливість залишити нинішню посаду або британську академічну сферу загалом через антисемітизм. Ще 68% заявили, що уникають обговорення певних тем із колегами через страх, а 19% вважають, що їх виключали з професійних мереж і співпраці.

Також 42% респондентів зазначили, що обмежували власні академічні або публічні коментарі, аби не стати мішенню. Близько 10% опитаних вважають, що їх оминули під час підвищення. Понад половина учасників дослідження повідомила про значний або тяжкий вплив антисемітизму на особисте благополуччя.

У ICPG заявили, що університети не вживають достатніх заходів для протидії антисемітизму. Тіньова міністерка освіти Лора Тротт після публікації звіту закликала уряд провести перевірку ситуації з антисемітизмом у британських університетах.

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