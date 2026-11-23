Майже третина опитаних іспанців заявила, що усунення прем’єр-міністра Педро Санчеса від влади стане для них одним із головних мотивів голосування на виборах, які відбудуться цієї неділі. Про це свідчить опитування, проведене для Politico.

Житло та вартість життя серед головних тем

За даними дослідження, виборчу кампанію в Іспанії визначатимуть питання вартості життя, доступності житла та ставлення виборців до подальшого перебування Санчеса на посаді. Приблизно третина респондентів назвала вартість життя чинником, який вплине на їхній вибір.

Житлова проблема очолила перелік претензій до роботи прем’єра, випередивши міграцію та кризу в Сеуті. Близько 40% прихильників Соціалістичної партії та понад половина виборців лівого альянсу «Широкий фронт» вважають, що Санчес не впорався з питанням житла.

Розклад сил перед голосуванням

Останні опитування прогнозують напружену боротьбу: правоцентристська Народна партія та соціалісти Санчеса мають близько 30% підтримки кожна, а ультраправа Vox посідає третє місце з приблизно 18%.

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Майже 60% тих, хто планує голосувати за Народну партію або Vox, назвали усунення Санчеса мотивом свого вибору. Понад 80% прихильників цих двох партій також підтримують створення коаліції між ними. Водночас 44% виборців соціалістів і «Широкого фронту» заявили про готовність до тактичного голосування, щоб не допустити певну партію до влади.

Жоден із трьох лідерів провідних політичних сил не отримав значної переваги за позитивним ставленням: близько 30% респондентів позитивно оцінили Санчеса, лідера Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо та голову Vox Сантьяго Абаскаля. Негативне ставлення до Санчеса висловили понад половина опитаних, до Фейхоо — 42%.

Опитування PF Global проводилося онлайн 15–17 листопада серед 2454 повнолітніх жителів Іспанії. Загальна похибка вибірки становить плюс-мінус 2 відсоткові пункти.

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