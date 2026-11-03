Макклаймонт заявила, що ймовірні потерпілі Джонса не отримували вигоди — The Guardian

У Сіднеї, Австралія, журналістка-розслідувачка Кейт Макклаймонт заявила в суді, що ймовірні потерпілі від колишнього радіоведучого Алана Джонса, з якими вона спілкувалася, не отримували жодної вигоди від неї чи медіакомпанії за свої історії. Джонс не визнає вини за 21 обвинуваченням у непристойних нападах і сексуальному торканні щодо п’ятьох чоловіків.

Як повідомляє The Guardian, Макклаймонт дає свідчення у тривалому судовому процесі над Джонсом. Після її публікацій 2023 року з’явилися інші ймовірні потерпілі, а поліція сформувала оперативну групу Strike Force Bonnefin.

Свідчення журналістки

Під час допиту стороною обвинувачення Макклаймонт підтвердила прокурорці Джорджині Райт, що спілкувалася з трьома ймовірними потерпілими. За її словами, вона зберігала їхні історії конфіденційними один від одного.

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Журналістка також повідомила суду, що перед публікацією завжди зверталася по коментар до Джонса та його юридичної команди через текстові повідомлення й електронну пошту. Спочатку вона не передала поліції свої нотатки або записи, оскільки вони були конфіденційними або недоступними. У 2026 році Макклаймонт отримала судову вимогу щодо цих матеріалів.

Позиція захисту

Під час перехресного допиту адвокатка захисту Габріель Башир порушила питання про читацькі та рекламні показники спеціальних журналістських розслідувань. Макклаймонт відповіла, що такі показники не мають для неї значення як для журналістки.

Слухання у справі перед суддею Гленном Волшем триває.

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