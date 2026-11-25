Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що переговори щодо наступного багаторічного бюджету Європейського Союзу не варто продовжувати після грудня, якщо держави-члени не досягнуть угоди. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на BFMTV та французьке президентство.

Позиція Макрона

Радник Макрона заявив журналістам, що для президента не видається можливим продовжувати ці переговори після грудня, якщо до того часу вони не дадуть результату.

За даними BFMTV, слова радника свідчать, що за відсутності домовленості переговори можуть відкласти до завершення президентських виборів у Франції, які мають відбутися навесні.

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Пропозиція бюджету

Президент Європейської ради Антоніу Кошта в суботу запропонував бюджет ЄС на 2028–2034 роки, який на 10% менший за початковий план Європейської комісії. Скорочення становить 204 млрд євро, або 224 млрд доларів США, у поточних цінах.

Кошта заявив, що пропозиція має зберегти національні внески близькими до нинішнього рівня, водночас збільшивши фінансування оборони, конкурентоспроможності та управління кордонами. Середній внесок держав-членів має зрости з 0,80% до 0,82% їхнього валового національного доходу. Лідери ЄС обговорять пропозицію на спеціальному саміті в Брюсселі в четвер і п’ятницю. Для ухвалення бюджету потрібна одностайна підтримка держав-членів.

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