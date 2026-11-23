Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту на майданчик Airbus у Бланьяку поблизу Тулузи оголосив про 350 млн євро підтримки досліджень та інновацій в авіаційній галузі. Кошти мають підтримати розроблення нових технологій і посилити конкурентоспроможність французької промисловості, повідомляє Euronews.

Фінансування авіаційних досліджень

Фінансування спрямують до Ради з досліджень у сфері цивільної авіації CORAC. Макрон заявив, що рішення про 350 млн євро було важливо підтвердити представникам галузі, аби забезпечити їм передбачуваність.

Також президент анонсував створення промислових зон із високим потенціалом. У них планують спростити адміністративні процедури, щоб полегшити та пришвидшити розміщення нових заводів. За словами Euronews, це має посилити привабливість Франції для виробників і заохотити нові інвестиції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани Airbus

Airbus планує переобладнати другу складальну лінію для виробництва літаків A321 та A32XLR. За словами Макрона, це дасть європейському авіавиробнику змогу наростити темпи виробництва та створити робочі місця.

Візит президента відбувся в межах саміту Choose France у Парижі, де представили майже 300 промислових проєктів французьких компаній.

Читай нас у