Президент Франції Емманюель Макрон просуває внесення до конституції країни суворіших правил щодо дефіцитних видатків перед завершенням своїх повноважень у травні. Радник президента підтвердив Politico Europe, що Єлисейський палац розглядає запровадження в конституції так званого золотого правила, аби продемонструвати здатність Франції підтримувати здорові державні фінанси в довгостроковій перспективі.

Державний борг Франції становить майже 3,6 трлн євро, або 119% валового внутрішнього продукту. Бюджетний дефіцит цього року, за прогнозом, сягне 5,4% ВВП.

Модель із 2011 року

За словами радника Макрона, за основу пропозиції можуть взяти норму, ухвалену 2011 року, але так і не введену формально в дію. Вона передбачала, що уряди мають визначати траєкторію бюджетного дефіциту на три роки вперед.

Ця модель відрізняється від звичного розуміння золотого правила, за яким уряд може позичати кошти лише для інвестицій. У французькій політичній дискусії цим терміном також називають закріплені в конституції цілі щодо дефіциту, подібні до тих, що діють у Німеччині та Італії.

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Реакція політичних опонентів

Консервативний кандидат Брюно Ретайо підтримав саму ідею, але поставив під сумнів час її появи. Він заявив, що Макрон заговорив про обмеження лише після десяти бюджетів із великим дефіцитом за час свого президентства.

Радник депутата з партії Макрона також розкритикував ініціативу, заявивши, що президент намагається тиснути на наступника, аби той дотримувався правила, якого сам Макрон раніше не приймав. Неофіційний радник, який регулярно спілкується з президентом, сказав, що Макрон прагне змусити кандидатів, які вже пропонували конституційні бюджетні обмеження, визначити свою позицію під час можливого голосування. Серед них він назвав лідерку ультраправих Марін Ле Пен та колишнього прем’єр-міністра Едуара Філіппа.

Для зміни конституції у Франції потрібен або референдум, або голосування за підтримки трьох п’ятих членів обох палат парламенту. Ле Пен заявила, що чекатиме на деталі плану перед рішенням щодо його підтримки, а Філіпп раніше висловлювався за референдум щодо конституційних бюджетних обмежень. Очікується, що ультралівий кандидат Жан-Люк Меланшон виступить проти ініціативи.

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