Макрон закликав Руанду відкликати кандидатку на посаду генсека Франкофонії — France 24

У Пномпені, Камбоджа, президент Франції Емманюель Макрон закликав Руанду відкликати кандидатуру чинної генеральної секретарки Міжнародної організації Франкофонії Луїзи Мушиківабо та підтримати компромісного претендента. Як повідомляє France 24, питання керівництва організацією стало предметом суперечки між Руандою та Демократичною Республікою Конго.

Вибори генсека Франкофонії

Мушиківабо балотується на новий термін на посаді глави організації, яка об’єднує 53 держави та уряди. Її суперниками є ще троє кандидатів, зокрема представниця ДР Конго Джуліана Лумумба — донька національного героя країни Патріса Лумумби.

Голосування за нового генерального секретаря має відбутися в понеділок під час саміту Франкофонії, що розпочинається в Камбоджі в неділю. Міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндугунгірехе заявив, що його країна відхилила прохання Макрона.

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Позиція ДР Конго

За даними кількох джерел, ДР Конго, друга за величиною франкомовна країна світу, погрожує вийти з організації, якщо Мушиківабо переоберуть. Водночас глава МЗС ДР Конго Тереза Каїквамба Вагнер заявила, що Кіншаса готова відкликати кандидатуру Лумумби, якщо Руанда зробить те саме, аби дати змогу обрати кандидата, який забезпечить консенсус і єдність.

Суперечка навколо виборів відбувається на тлі транскордонного конфлікту між двома країнами. Кіншаса звинувачує Кігалі в підтримці діяльності збройного угруповання M23 на території ДР Конго, тоді як Руанда це заперечує.

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