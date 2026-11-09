Макрони подали в Теннессі позов проти Кендес Овенс — Politico Europe

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон подали у штаті Теннессі, США, позов про наклеп проти подкастерки Кендес Овенс. Новий позов подали особисто проти Овенс після того, як суд у Делавері постановив, що має юрисдикцію лише щодо зареєстрованих у цьому штаті компаній подкастерки.

Попередній позов у Делавері

Як повідомляє Politico Europe, у липні 2025 року французьке подружжя подало позов проти Овенс і двох її медіакомпаній у Делавері, де зареєстровані її підприємства. Причиною стали висловлювання в кількох епізодах подкасту Candace, де Овенс поширювала неправдиве твердження, нібито Бріжит Макрон є трансгендерним чоловіком.

Представник юридичної команди Макронів підтвердив справжність скарги, поданої у Теннессі, після її появи в юридичних базах даних. Документ датований 4 листопада.

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Що йдеться у скарзі

У новій 409-сторінковій скарзі адвокати Макронів докладніше описали те, що назвали «безглуздими, наклепницькими та надуманими вигадками», які, за їхніми словами, поширювала Овенс. У документі також стверджується, що її діяльність мала фінансові та ідеологічні мотиви.

Згідно з текстом скарги, Овенс продовжувала використовувати подкаст для поширення неправдивих тверджень про Макронів, продавала товари, що висміюють подружжя, та збирала пожертви на підставі свого «репортажу» про них. Представник Кендес Овенс не відповів на запит про коментар.

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