Мактоміней розповів про корекцію серцевого ритму перед матчем ЧС — BBC Sport

Півзахисник «Наполі» та збірної Шотландії Скотт Мактоміней розповів, що за два дні до стартового матчу чемпіонату світу проти Гаїті в штаті Массачусетс, США, йому провели процедуру для корекції нерегулярного серцебиття. Після лікування футболіста допустили до гри, яку шотландці виграли з рахунком 1:0.

Процедура перед стартом турніру

Як повідомляє BBC Sport, під час чемпіонату світу Мактомінея ввели в медикаментозний сон, щоб скоригувати серцевий ритм. Сам гравець заявив, що був повністю готовий фізично, однак перебування в лікарні напередодні першого матчу турніру стало для нього несподіванкою.

29-річний футболіст також відіграв усі 90 хвилин у матчах Шотландії, програних Марокко та Бразилії. Він зазначив, що після проблеми зі здоров’ям потрібно було рухатися далі та приймати обставини, які виникають у футбольній кар’єрі.

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Повернення до збірної

Нещодавно Мактоміней переніс у Манчестері абляцію — малоінвазивну процедуру для корекції порушень серцевого ритму. За його словами, втручання минуло успішно, а нині він почувається значно краще.

Після процедури футболіст пропустив перші чотири матчі Шотландії в Лізі націй — одну перемогу, одну нічию та дві поразки. Після повернення до матчів за «Наполі» у внутрішніх і європейських турнірах його знову викликали до національної команди. Збірна Шотландії у п’ятницю прийматиме Північну Македонію, а в понеділок зіграє на виїзді проти Швейцарії.

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