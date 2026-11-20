Уряд Малайзії планує переселити до Туреччини 10 тисяч біженців із мусульманської меншини рохінджа з М’янми. Програму мають реалізувати через професійну підготовку, а працевлаштування учасників орієнтуватимуть на потреби економіки, повідомляє Der Spiegel.

Відбір і документи

Заступник прем’єр-міністра Малайзії Ахмад Захід Хаміді назвав ініціативу моделлю співпраці у прийомі біженців. За його словами, малайзійська влада разом із Туреччиною, Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців та іншими структурами організовуватиме відбір учасників, їхню підготовку й оформлення документів.

Хаміді заявив, що участь у програмі буде добровільною. Він також привітав готовність турецького уряду прийняти 10 тисяч біженців рохінджа, назвавши це кроком до довгострокового розв’язання проблеми, що створює виклики для міграційного управління та національної безпеки Малайзії. Міністерство закордонних справ Туреччини спершу не коментувало цей план.

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Ситуація з біженцями

Наприкінці лютого у Малайзії було зареєстровано близько 193 тисяч біженців із М’янми, приблизно дві третини з яких становили рохінджа. У країні посилилася напруженість у ставленні частини населення до цієї меншини, а уряд перебуває під тиском із вимогами повернути рохінджа до М’янми. Від січня Малайзія вже повернула понад 10 тисяч громадян М’янми.

Рохінджа походять зі штату Ракхайн у М’янмі. У 2017 році військові країни провели масштабну операцію проти цієї групи, внаслідок чого сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Видання зазначає, що Міжнародний суд ООН у четвер визнав убивства та сексуальне насильство проти рохінджа з боку сил безпеки М’янми державним геноцидом.

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