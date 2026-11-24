Малайзія планує у грудні репатріювати до М’янми ще 6 803 громадян цієї країни. Про це в парламенті заявив прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, повідомляє The Independent.

Графік повернення

За словами Ібрагіма, 1 500 людей мають повернутися 6 і 7 грудня трьома військово-морськими суднами М’янми. Ще 5 303 громадян М’янми планують доправити авіарейсами протягом грудня. Усі витрати на репатріацію, за його словами, візьме на себе М’янма.

Від початку року Малайзія вже репатріювала 10 476 громадян М’янми, зокрема 1 476 осіб 29 вересня перевезло судно військово-морських сил М’янми. Прем’єр заявив, що влада Малайзії отримала гарантії безпечного та гідного повернення людей. За даними малайзійської розвідки, жодна з 10 476 осіб, повернених цього року, не зазнала тиску.

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Позиція Малайзії

Ібрагім захистив контакти уряду з військовим керівництвом М’янми, хоча Міжнародний суд ООН у Гаазі минулого тижня, за даними видання, визнав М’янму відповідальною за геноцид мусульманської меншини рохінджа. Уряд М’янми назвав це рішення несправедливим.

У Малайзії перебувають майже 200 тисяч біженців із М’янми, серед яких є рохінджа та представники інших етнічних меншин. Прем’єр пояснив, що спроби переселити їх до третіх країн не дали результату, а Малайзія не може безстроково нести цей тягар. Він також повідомив, що переговори з лідером М’янми Мін Аун Хлайном, який відвідав Куала-Лумпур у жовтні, сприяли просуванню у розв’язанні цього питання.

Водночас Ібрагім заявив про відданість Малайзії мирному плану Асоціації держав Південно-Східної Азії щодо припинення насильства та врегулювання тривалої кризи в М’янмі після військового захоплення влади у 2021 році.

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