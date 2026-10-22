Малайзія пообіцяла посилити безпекову співпрацю в АСЕАН — Anadolu Agency

Малайзія підтвердила намір посилити безпекову співпрацю між країнами АСЕАН після завершення у місті Макаті на Філіппінах 20-ї міністерської зустрічі асоціації з питань транснаціональної злочинності. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява глави МВС Малайзії

Міністр внутрішніх справ Малайзії Сайфуддін Насутіон Ісмаїл заявив, що тісніші зв’язки та взаєморозуміння між державами-членами АСЕАН необхідні для збереження миру й стабільності в регіоні. За його словами, співпраця країн має виходити за межі формальних переговорів і зміцнювати робочі відносини між посадовцями.

Міністр оприлюднив цю позицію у дописі у Facebook після урочистої вечері, що відбулася в середу з нагоди завершення зустрічі. Він зазначив, що захід дав можливість обмінятися думками з колегами з інших країн АСЕАН.

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Протидія транскордонним злочинам

Дводенна міністерська зустріч проходила у вівторок і середу. Її учасники обговорювали посилення регіональної відповіді на транснаціональну злочинність, зокрема онлайн-шахрайство, відмивання грошей, торгівлю людьми та діяльність організованих злочинних мереж.

Раніше Малайзія закликала партнерів по АСЕАН перетворювати регіональні зобов’язання на конкретні заходи з правозастосування. Серед таких кроків називали обмін розвідувальною інформацією, фінансові розслідування та скоординовані дії проти злочинних синдикатів. Сайфуддін також наголосив на потребі посилювати транскордонну взаємодію для протидії дедалі складнішим злочинам із використанням цифрових технологій та штучного інтелекту.

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