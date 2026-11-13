Малайзія розглядає підтримку AirAsia без ризику для держкоштів — Channel NewsAsia

У Малайзії розглядають можливі форми підтримки приватного лоукостера AirAsia, але влада не планує просто вливати державні кошти в компанію. Про це заявив Ентоні Лоук, який цього тижня подав у відставку з посади міністра транспорту, повідомляє Channel NewsAsia.

За словами Лоука, Міністерство фінансів Малайзії вивчає різні варіанти допомоги найбільшому в Південно-Східній Азії бюджетному авіаперевізнику. Остаточне рішення щодо умов можливої підтримки має ухвалити прем’єр-міністр Анвар Ібрагім, який також очолює фінансове відомство.

Борг і витрати перевізника

AirAsia контролює близько 60% внутрішнього авіаційного ринку Малайзії. Станом на 30 червня її поточні зобов’язання становили 18,4 млрд рингітів, або 4,52 млрд доларів США. Компанія стикається зі зростанням цін на авіаційне пальне та коливаннями валютних курсів.

Перевізник повідомляв, що прагне залучити до 1 млрд доларів на міжнародних боргових ринках, а також отримати 700 млн рингітів місцевих кредитних ліній. Співзасновник AirAsia Тоні Фернандес раніше казав Reuters, що очікує завершення залучення 1 млрд доларів у період із грудня до лютого.

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Умови можливої допомоги

Лоук зазначив, що підтримка приватної компанії має бути належно оформлена. Влада прагне зберегти авіасполучення, водночас не створюючи ризиків для публічних фінансів.

Старший політичний радник Анвара Ібрагіма Тенгку Зафрул Азіз заявив, що будь-яка державна допомога приватній компанії повинна захищати бізнес і його працівників, а не акціонерів. Минулого місяця Міністерство фінансів Малайзії повідомляло, що не брало на себе зобов’язань щодо фінансової підтримки AirAsia у формі гарантій, позик або вливань державних коштів.

Цього року авіакомпаніям уже надали обмежене послаблення: Управління цивільної авіації Малайзії з 1 травня подовжило строк відстрочки сплати авіаційних зборів і платежів із 30 до 60 днів.

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