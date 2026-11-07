Малайзія виплатить допомогу родинам 54 зниклих у Непалі — Channel NewsAsia
Малайзія виплатить по 10 тисяч ринггітів, або близько 2460 доларів США, родинам 54 своїх громадян, які досі вважаються зниклими безвісти після серпневих повеней у прикордонному районі Непалу й Тибету. Рішення ухвалив прем'єр-міністр Анвар Ібрагім на засіданні уряду 6 листопада, повідомляє Channel NewsAsia.
Допомогу розподілять через NADMA
Кошти нададуть через Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями Малайзії NADMA. За словами міністра людських ресурсів Р Раманана, рішення стало результатом тривалих обговорень у владі.
Виплати розподілятимуть між найближчими родичами за порядком пріоритетності NADMA. Насамперед допомогу мають отримати подружжя зниклих, далі — їхні батьки та діти. Раманан також доручив керівнику Малайзійського підрозділу трансформації індійської громади К Равіндрану Наїру уточнити деталі у Міністерстві фінансів і зв'язатися з постраждалими сім'ями.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Наслідки повеней
Повені в регіоні на кордоні Непалу й Тибету почалися 26 серпня після обвалу льоду й гірської породи, який спричинив потоки води, бруду та уламків у гімалайських долинах. Стихія знищила будівлі, транспорт, дороги й мости, а також суттєво ускладнила зв'язок, транспортне сполучення та рятувальні роботи.
Серед постраждалих були туристи й паломники, які прямували до гори Кайлас у Тибеті — священного місця для індуїстів і буддистів. Спершу влада Малайзії повідомляла про 55 своїх громадян, з якими не було зв'язку. Один із них безпечно повернувся додому 1 жовтня, тому кількість зниклих скоротилася до 54. Пошуки малайзійців тривають, хоча Непал завершив пошуково-рятувальну операцію та перейшов до відновлювальної фази. За даними уряду Непалу, внаслідок лиха загинула щонайменше 1451 людина, ще близько 5700 осіб, серед яких понад 600 іноземців, вважаються зниклими безвісти.