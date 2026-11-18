Малайзія закликала операторів дата-центрів дотримуватися нових обмежень Сполучених Штатів на постачання передових чипів для штучного інтелекту. Як повідомляє Channel NewsAsia, про це 18 листопада заявив міністр торгівлі Малайзії Джохарі Абдул Гані після оголошення Вашингтоном нових обмежень на постачання високопродуктивних напівпровідників.

Роз’яснення від США

За словами Джохарі Абдула Гані, він поки не знає, як нові правила вплинуть на вимоги до фінансування окремих компаній. Водночас він наголосив, що учасники ринку дата-центрів мають виконувати американські правила щодо чипів, які вважаються стратегічним активом.

Міністр також заявив, що Малайзія звертатиметься по роз’яснення до американської влади, зокрема щодо ліцензування та надання послуг дата-центрів третім сторонам. Після отримання вимог країна планує поінформувати всі 117 схвалених проєктів дата-центрів, аби забезпечити їхню відповідність правилам.

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Перевірки та розслідування

Джохарі Абдул Гані зазначив, що операції компаній із клієнтами з інших країн можуть потребувати ретельнішої перевірки та процедур ідентифікації клієнтів з боку органів США. За його словами, малайзійська влада досі не має доказів того, що орендарі дата-центрів у країні торгували чипами або реекспортували їх із порушенням американських правил.

Малайзія також розслідує місцевий підрозділ сінгапурської хмарної компанії Megaspeed. Компанія перебуває під американською перевіркою щодо того, чи могли її використовувати для обходу експортного контролю за ШІ-чипами. Megaspeed, яка є клієнтом виробника чипів Nvidia, заперечила ці звинувачення та заявила, що серйозно ставиться до виконання зобов’язань щодо дотримання американських правил.

Малайзія стала регіональним центром дата-центрів і від 2021 року залучила майже 100 млрд доларів інвестицій у цей сектор. Водночас аналітики попереджають, що посилення контролю за використанням ШІ-чипів може уповільнити його розвиток.

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