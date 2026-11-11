На Мальдівах уряд подав до парламенту законопроєкт, який передбачає постійну заборону на в’їзд для всіх власників ізраїльських паспортів. Президент Мохамед Муїззу заявив, що за новими правилами ізраїльтянам не дозволятимуть в’їзд до країни за жодних обставин, повідомляє Jerusalem Post.

Заборона без визначеного строку

За словами Муїззу, попередні пропозиції передбачали обмеження в’їзду до припинення того, що він назвав геноцидом палестинського народу з боку Ізраїлю, який, за його твердженням, розпочався після 7 жовтня 2023 року. Нинішній законопроєкт, за його словами, встановлює безумовну заборону незалежно від подальших обставин.

Президент також заявив, що Мальдіви послідовно обстоюють свою позицію щодо палестинського питання на міжнародних майданчиках і використовують юридичні механізми для підтримки палестинців. Поправки до закону про імміграцію уряд передав до Народного меджлісу — законодавчого органу Мальдів.

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Обмеження для інвесторів

Крім того, уряд подав окремий законопроєкт у сфері нерухомості. Документ має заборонити ізраїльським фізичним особам і компаніям інвестувати в девелоперські проєкти або купувати нерухомість на Мальдівах.

Муїззу зазначив, що громадяни Ізраїлю з другим громадянством можуть мати можливість в’їхати до країни за іншим паспортом. Водночас, за його словами, інвестувати вони не зможуть, оскільки покупців перевірятимуть. Попередня заборона на в’їзд для ізраїльтян на Мальдіви набула чинності торік.

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