Австралійський крикетист Малі Бірдмен у Перті, Австралія, взяв п’ять вікетів у дебютному матчі ODI проти Англії. Англійську збірну вибили за 131 раун, повідомляє ABC News Australia.

П’ять вікетів у дебюті

Бірдмен став лише другим австралійцем, який узяв п’ять вікетів у своєму дебютному одноденному міжнародному матчі. Його результат стався під час першої подачі Англії в матчі, що проходив у Перті.

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У заголовку матеріалу ABC Бірдмена назвали наступною зіркою швидкого боулінгу Австралії. Джерело також зазначає, що Англія завершила подачу після 33,4 овера.

Австралія почала відповідь

Після завершення подачі Англії Австралія розпочала свою. На момент, коли ABC відображало рахунок, австралійська команда мала 30 раунів за втрати одного вікета після 4,2 овера.

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