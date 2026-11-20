Малі льодовики Кавказу можуть майже повністю зникнути до 2100 року за сценарію високих викидів, ідеться в оцінюванні Азійського банку розвитку. Дослідження також вказує на прискорене відступання льодовиків у Центральній Азії та на Кавказі, повідомляє OilPrice.

Аналіз трьох річкових басейнів

Оцінювання під назвою Glaciers to Farms Climate Risk and Capacity Assessment охопило чотири десятиліття даних про погодні умови. Воно проаналізувало льодовики та моделі водокористування у басейнах трьох річок: Нарину й Пянджу в Центральній Азії, а також Кури на Кавказі.

На основі історичних даних автори підготували окремі прогнози для кожного басейну, зосереджені на льодовиках, сніговому покриві та зонах вічної мерзлоти. За оцінкою, льодовики Кавказу відступають найшвидше, а середня температура в обох регіонах до 2085 року може зрости до 5°C порівняно з нинішнім рівнем.

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Ризики для води та енергетики

Моделі передбачають деградацію вічної мерзлоти, зміну річкового стоку та скорочення природних запасів води в довгостроковій перспективі. Хоча в окремих районах можливе збільшення зимових опадів, загальна доступність води зменшуватиметься через скорочення стоку, який живлять льодовики.

У звіті зазначено, що ці зміни можуть послабити водну безпеку, виробництво гідроенергії та продуктивність сільського господарства. Також зростають ризики посух, зсувів і проривів льодовикових озер, водночас можливості моніторингу таких загроз нині обмежені.

Азійський банк розвитку рекомендував поліпшити моніторинг льодовиків і системи раннього попередження, модернізувати управління водними ресурсами, розвивати кліматостійкі сільськогосподарські культури та ефективніші аграрні практики.

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