Малі партії в Етеквіні можуть стати ключовими після виборів — Daily Maverick

У муніципалітеті Етеквіні в ПАР малі політичні сили можуть відіграти ключову роль у формуванні влади після місцевих виборів, призначених на середу. Як повідомляє Daily Maverick, результат голосування може послабити позиції Африканського національного конгресу, якщо партія uMkhonto Wesizwe (MK) Джейкоба Зуми покаже сильний результат, як прогнозують опитування.

Наразі Африканський національний конгрес контролює 95 із 224 місць у міській раді Етеквіні. Для більшості необхідно 113 мандатів. Політичний аналітик Хсолані Дубе заявив, що приблизно десять малих партій можуть визначити, чи містом керуватиме блок MK або блок Демократичного альянсу.

Переговори після підрахунку голосів

Лідер Active Citizens Coalition Імтіаз Сайєд, чия партія має два місця в раді, вважає, що шість мандатів можуть зробити невелику політичну силу ключовою для формування більшості. Він порадив малим партіям не укладати домовленостей із більшими силами до оголошення результатів голосування.

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Сайєд назвав умовами можливої підтримки спрямування 25% ставок, зібраних у виборчих округах, на потреби цих округів. Також він пропонує витрачати 50% надходжень від ставок у промислових районах у тих самих районах і створити ради з питань оренди житла для захисту малозабезпечених орендарів.

Водна криза в кампанії

Однією з головних тем виборчої кампанії стала водна криза. Голова Руху протесту платників податків Етеквіні Асад Гаффар заявив, що мешканці стикаються із сухими кранами, а водна інфраструктура швидко погіршується. За його словами, в Етеквіні проживають понад 3,5 млн людей, а доходи від перепродажу води слід спрямовувати на водопостачання.

Рух Гаффара висунув в Етеквіні 41 кандидата. People’s Freedom Party, яка має одне місце в раді, також розраховує посилити позиції: її представник Хассан Мотала вважає, що п’ять мандатів можуть зробити малу партію впливовим учасником коаліційних переговорів.

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