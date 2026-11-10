Манчестер Юнайтед може звільнити головного тренера Майкла Керріка — BBC Sport

«Манчестер Юнайтед» дедалі ймовірніше звільнить головного тренера Майкла Керріка, хоча остаточного рішення щодо його майбутнього в клубі ще не ухвалили. Про це повідомляє BBC Sport із посиланням на кілька джерел.

Рішення під час міжнародної паузи

Клуб залишив Керріка на посаді після домашньої поразки від «Борнмута» з рахунком 0:3 25 жовтня. Тоді керівництво планувало знову оцінити ситуацію під час міжнародної паузи цього місяця. За даними BBC Sport, рада директорів дотримується цього плану.

Водночас, за інформацією видання, зростає ймовірність, що виконавчий директор Омар Беррада та футбольний директор Джейсон Вілкокс рекомендуватимуть міноритарному власнику серу Джиму Реткліффу та родині Глейзерів звільнити Керріка.

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Результати команди та кандидати

Нічия 4:4 з «Астон Віллою» в неділю залишила «Манчестер Юнайтед» на 18-му місці турнірної таблиці. Команда показала найгірший старт сезону у внутрішніх змаганнях за 40 років.

У жовтні BBC Sport повідомляла, що клуб вивчав можливість призначення колишнього головного тренера «Ньюкасла» Едді Гау та екстренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна на заміну Керріку. Колишній тренер «Челсі» Антоніо Конте, за даними видання, зацікавлений у цій посаді, а колишній наставник «Тоттенгема» Маурісіо Почеттіно відкритий до переходу на «Олд Траффорд».

Почеттіно в серпні продовжив контракт зі збірною США. Як вважає BBC Sport, його угода може містити положення, які дозволять тренеру піти з посади заради окремих престижних вакансій.

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