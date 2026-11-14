Манчестер Юнайтед обіграв Крістал Пелас 2:0 — Sky Sports News

Жіноча команда «Манчестер Юнайтед» перемогла «Крістал Пелас» із рахунком 2:0 у матчі Women's Super League, що відбувся у Leigh Sports Village. Мая Ле Тіссьє відкрила рахунок на 18-й хвилині, завдавши удару приблизно з 25 ярдів у своєму 150-му матчі на клубному рівні, повідомляє Sky Sports.

Голи Ле Тіссьє та Терланд

«Манчестер Юнайтед» переважав упродовж першого тайму та повів завдяки голу Ле Тіссьє. Після перерви «Крістал Пелас» активніше чинив опір, однак на 65-й хвилині господарки подвоїли перевагу. Хіната Міядзава та Джесс Парк організували атаку, після якої Елізабет Терланд точно завершила епізод.

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Перевага господарок

«Манчестер Юнайтед» завдав 22 ударів, але лише три з них були в площину воріт. Наприкінці зустрічі Леа Шюллер перекинула м’яч повз ворота. Водночас футболістки «Крістал Пелас» не змогли завдати удару, який би змусив вступити у гру воротарку «Юнайтед» Фаллон Тулліс-Джойс. Ле Тіссьє також неодноразово зупиняла контратаки суперниць.

Після перемоги «Манчестер Юнайтед» піднявся на четверте місце в таблиці WSL, тоді як «Крістал Пелас» залишився 11-м.

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