«Манчестер Юнайтед» у найближчі трансферні вікна матиме обмежені можливості для витрат на нових футболістів через намір побудувати стадіон на 100 тисяч глядачів. Про це заявив генеральний директор клубу Омар Беррада в інтерв’ю Sky Sports.

За словами Берради, клуб міг би витратити більше на склад у короткостроковій перспективі, якби спрямовував усі ресурси лише на це. Водночас керівництво має враховувати довгострокові цілі, зокрема будівництво арени, яку в клубі прагнуть зробити найкращим футбольним стадіоном у світі.

Стадіон на 100 тисяч місць

Нинішній «Олд Траффорд» вміщує трохи менш як 75 тисяч уболівальників. Новий стадіон, за планом клубу, розраховуватимуть на 100 тисяч глядачів. Беррада заявив, що проєкт має поліпшити досвід відвідувачів матчів і дати змогу більшій кількості людей потрапляти на ігри.

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Він також зазначив, що реконструкція «Олд Траффорд» потребувала б значних витрат і створювала б суттєві незручності для вболівальників упродовж багатьох років. Крім того, такий варіант обмежував би кількість додаткових місць. За словами гендиректора, клуб спілкувався з дорадчою групою фанатів і форумом уболівальників та провів, за його оцінкою, два опитування. Беррада стверджує, що більшість прихильників вважає нову арену кращим рішенням.

Вартість проєкту та фінанси клубу

Під час презентації планів у березні «Манчестер Юнайтед» оцінив вартість стадіонного проєкту у 2 млрд фунтів стерлінгів. Як повідомляє Sky Sports, серед можливих варіантів фінансування розглядають, зокрема, продаж прав на назву арени.

За даними останньої фінансової звітності клубу, його загальний борг перевищує 1,1 млрд фунтів, а довгостроковий борг зріс до 557 млн фунтів. Беррада сказав, що почувається впевнено щодо фінансового стану клубу та вказав на зростання загальної виручки на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 146,1 млн фунтів. Він наголосив, що метою «Манчестер Юнайтед» залишається перемога в турнірах, інвестиції у склад і академію паралельно з роботою над стадіонним проєктом.

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