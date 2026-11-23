Манчестер Юнайтед повідомив Футбольну асоціацію про намір оскаржити червону картку Лені Йоро в матчі Прем’єр-ліги проти Ліверпуля на «Енфілді» в Ліверпулі. Про це повідомляє Sky Sports.

Вилучення на старті матчу

Йоро отримав пряму червону картку на сьомій хвилині зустрічі, яка завершилася поразкою Манчестер Юнайтед з рахунком 0:4. Арбітр вилучив футболіста після фолу на Александері Ісаку за межами штрафного майданчика, коли нападник рухався до воріт.

Суддя розцінив епізод як позбавлення суперника очевидної гольової можливості. Водночас після гри точилися суперечки щодо того, чи контролював Ісак м’яч і чи міг він заволодіти ним до виходу воротаря Манчестер Юнайтед Сенне Ламменса.

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Позиція команди та арбітра

Головний тренер Манчестер Юнайтед Маурісіо Почеттіно заявив, що, на його думку, м’яч мав дістатися воротареві, а Йоро не мав наміру зіткнутися з Ісаком. Він також вважав, що перед вилученням арбітр мав призначити пенальті на користь його команди після епізоду за участю Жеремі Жаке та Браяна Мбемо.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Майну не погодився з рішенням арбітра, зазначивши, що за ситуації десять проти одинадцяти гра на «Енфілді» стала для команди значно складнішою. Колишній арбітр Прем’єр-ліги Дермот Галлагер, навпаки, підтримав рішення судді як щодо червоної картки, так і щодо непризначення пенальті.

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