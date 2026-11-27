«Манчестер Юнайтед» активував передбачену контрактом опцію продовження угоди з капітаном команди Бруну Фернандешем на один рік — до червня 2028 року. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Sky Sports, попередній контракт 32-річного португальського півзахисника спливав у червні 2027 року.

Переговори про довгострокову угоду

За даними Sky Sports, Фернандеш відхилив дві пропозиції клубу щодо нового довгострокового контракту. Переговори між футболістом і клубом тривають із літа, однак сторони домовилися повернутися до їхнього обговорення пізніше.

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Наразі клуб і гравець зосереджуються на поліпшенні результатів команди. Фернандеш підтвердив Sky Sports, що «Манчестер Юнайтед» пропонував йому нову угоду, але пояснив призупинення переговорів труднощами команди та необхідністю знову перемагати.

Кар'єра Фернандеша в клубі

Бруну Фернандеш перейшов до «Манчестер Юнайтед» із португальського «Спортінга» в січні 2020 року. Капітаном команди він став у 2023 році. У складі клубу португалець забив 115 голів у 343 матчах у всіх турнірах.

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