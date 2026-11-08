Манчестер Юнайтед відіграв два голи та зіграв 4:4 з Астон Віллою — BBC Sport

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» двічі відіграв відставання у два м’ячі та завершив матч проти «Астон Вілли» з рахунком 4:4. Джошуа Зіркзеє забив після виходу на заміну в компенсований час, а Патрік Доргу зрівняв рахунок ударом головою.

Доргу вплинув на результат після виходу на заміну

Доргу вийшов на поле на 66-й хвилині замість Діогу Далота. Він віддав результативну передачу на Зіркзеє та забив гол, який приніс «Юнайтед» нічию. BBC Sport оцінив його виступ у вісім балів із десяти — це найвища оцінка серед гравців манчестерської команди.

Серед футболістів стартового складу «Манчестер Юнайтед» найкращі оцінки отримали Бруну Фернандеш і Матеус Кунья — по сім балів. Фернандеш реалізував пенальті, а прохід Куньї до штрафного майданчика суперника призвів до призначення одинадцятиметрового. Юрі Тілеманс забив свій перший гол за «Юнайтед», зрівнявши рахунок в одному з епізодів матчу.

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Голи Астон Вілли та оцінки гравців

«Астон Вілла» повела після удару Аліссона на першій хвилині. Ніколас Джексон забив після того, як воротар «Юнайтед» Сенне Ламменс не втримав м’яч після удару Джона Макгінна. Сам Макгінн реалізував пенальті, а Леон Горецка відзначився четвертим голом гостей.

Аліссон отримав від BBC Sport вісім балів за матч: окрім раннього гола, він заробив пенальті на початку другого тайму та створив другий гол команди. По сім балів у складі «Вілли» дісталися Віктору Ліндельофу, Іану Матсену, Бубакару Камарі, Макгінну, Горецці та Джексону. Воротар гостей Сіон Судзукі зробив кілька важливих сейвів, зокрема після удару Куньї, однак припустився помилки в епізоді з пізнім голом «Юнайтед».

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