У Великій Британії футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» повідомив про чистий збиток у 18,1 млн фунтів стерлінгів за перший квартал. За даними Channel NewsAsia, яке посилається на Reuters, роком раніше клуб зафіксував чистий збиток у 6,6 млн фунтів. Дані оприлюднили 19 листопада.

Виручка клубу

Виручка «Манчестер Юнайтед» за три місяці, що завершилися у вересні, зросла на 4% — до 146 млн фунтів, або 191,76 млн доларів. У матеріалі зазначено курс: один долар дорівнював 0,7614 фунта.

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Ситуація в Прем'єр-лізі

На момент публікації матеріалу клуб посідав 18-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги та боровся за збереження місця в елітному дивізіоні. «Манчестер Юнайтед» призначив Маурісіо Почеттіно новим головним тренером, щоб уникнути вильоту.

У матеріалі зазначається, що виліт із Прем'єр-ліги може позбавити клуб десятків мільйонів фунтів доходів і спонсорських надходжень.

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