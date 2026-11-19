Манчестер Юнайтед збільшив квартальний збиток до £18,1 млн — Channel NewsAsia
У Великій Британії футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» повідомив про чистий збиток у 18,1 млн фунтів стерлінгів за перший квартал. За даними Channel NewsAsia, яке посилається на Reuters, роком раніше клуб зафіксував чистий збиток у 6,6 млн фунтів. Дані оприлюднили 19 листопада.
Виручка клубу
Виручка «Манчестер Юнайтед» за три місяці, що завершилися у вересні, зросла на 4% — до 146 млн фунтів, або 191,76 млн доларів. У матеріалі зазначено курс: один долар дорівнював 0,7614 фунта.
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Ситуація в Прем'єр-лізі
На момент публікації матеріалу клуб посідав 18-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги та боровся за збереження місця в елітному дивізіоні. «Манчестер Юнайтед» призначив Маурісіо Почеттіно новим головним тренером, щоб уникнути вильоту.
У матеріалі зазначається, що виліт із Прем'єр-ліги може позбавити клуб десятків мільйонів фунтів доходів і спонсорських надходжень.