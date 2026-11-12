Манчестер Юнайтед звільнив головного тренера Майкла Керріка — BBC Sport

«Манчестер Юнайтед» звільнив головного тренера Майкла Керріка менш ніж через шість місяців після підписання ним дворічного контракту в травні, повідомляє BBC Sport. Це третя поспіль зміна наставника команди посеред сезону.

Останнім матчем Керріка стала нічия 4:4 з «Астон Віллою». «Юнайтед» поступався 2:4, але забив двічі в компенсований час і зрівняв рахунок. Після гри вболівальники скандували ім’я тренера, а він став між футболістами та трибунами, щоб уберегти гравців від можливої негативної реакції фанатів. Двома тижнями раніше команда програла «Борнмуту» з рахунком 0:3.

Рішення після серії невдач

Після поразки від «Борнмута» клуб 44 години не повідомляв публічно, що залишає Керріка на посаді, хоча сам тренер, за даними BBC Sport, дізнався про це днем раніше. У трьох наступних матчах команда здобула одну перемогу, одну нічию та зазнала однієї поразки.

«Юнайтед» програв «Челсі» 0:2 після вилучення Лісандро Мартінеса, проте в Лізі чемпіонів відігрався з 0:2 і переміг «Рому» 3:2. У матчі проти «Астон Вілли» команда двічі опинялася у складному становищі через помилки в обороні та воротарські дії, але здобула очко.

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Минулого сезону «Юнайтед» під керівництвом Керріка виграв 12 із 17 матчів і повернувся до Ліги чемпіонів. Однак після перемоги 5:2 над «Іпсвічем» команда більше не вигравала в Прем’єр-лізі.

Травми та проблеми зі складом

На старті сезону Амад Діалло вибув на сім тижнів через травму гомілкостопа. Беньямін Шешко поступово повертався після проблеми з гомілкою, а згодом він і Люк Шоу зазнали нових травм. Маркус Рашфорд на той момент також уже не грав.

Керрік просив про подальше підсилення складу після переходів Юрі Тілеманса та Андрея Сантоса. «Юнайтед» також заплатив 70 млн фунтів за Карлоса Балеба, але через наявну травму гомілкостопа він дебютував лише 10 жовтня. Після п’яти матчів у стартовому складі Балеба вибув на тривалий термін через травму задньої поверхні стегна.

BBC Sport звертає увагу і на проблеми в захисті: цього сезону команда пропустила 30 м’ячів — більше серед клубів п’яти провідних європейських ліг пропустив лише «Ланс». Імовірним наступником Керріка видання називає Маурісіо Почеттіно.

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