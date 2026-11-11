Манчестер Сіті переміг Інтер 4:1 у жіночій Лізі чемпіонів — The Guardian

Англійський «Манчестер Сіті» обіграв італійський «Інтер» з рахунком 4:1 у матчі жіночої Ліги чемпіонів у Монці, Італія. Команда Андре Єглерца здобула першу перемогу в турнірі цього сезону після нічиїх із «Баварією», «Реалом» і «Парі Сен-Жермен».

Господарки відкрили рахунок на 24-й хвилині: Еліза Бартолі забила головою після подачі Івани Андрес. «Манчестер Сіті» відігрався через дев’ять хвилин — Аоба Фудзіно реалізувала передачу Лаури Бліндкілде Браун. Наприкінці першого тайму японська футболістка оформила дубль, забивши після того, як захист «Інтера» не зміг повністю вибити м’яч після удару Мері Фаулер.

Голи після перерви

У другому таймі гості збільшили перевагу. На 56-й хвилині Керстін Каспарей завершила атаку після передачі Сем Коффі, а на 70-й Грейс Клінтон встановила остаточний рахунок, замкнувши навіс Лорен Гемп.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Воротарка «Манчестер Сіті» Аяка Ямашита в другому таймі двічі врятувала команду: відбила удар Гейлі Бужежі та зреагувала на спробу Мікели Камб’яджі зблизька.

Ротація перед матчем із Челсі

Як повідомляє The Guardian, Єглерц провів ротацію складу перед суботньою зустріччю з «Челсі». На лаві запасних матч розпочали Хадіджа Шоу, Лорен Гемп, Юї Хасегава та Ребекка Кнаак, а Алекс Грінвуд не поїхала до Італії через травму щиколотки.

Читай нас у