«Манчестер Сіті» на виїзді переміг шведський «Геккен» з рахунком 2:0 у передостанньому матчі лігового етапу жіночої Ліги чемпіонів. Лорен Гемп відкрила рахунок і віддала результативну передачу на Хадіджу «Банні» Шоу. Про це повідомляє Sky Sports.

Заміни після перерви

Перший тайм завершився без голів: англійська команда не змогла подолати оборону суперниць. На перерві тренер Андреє Єглерц випустив Гемп і Шоу, які змінили Аобу Фудзіно та Бет Мід.

На 55-й хвилині Гемп прорвалася до штрафного майданчика крізь двох захисниць. Після спроби Емми Остлунд вибити м'яч він влучив у гомілку англійської футболістки та опинився у воротах Дженніфер Фальк. Згодом Гемп також влучила у стійку.

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Гол Шоу та незабитий пенальті

Другий м'яч «Манчестер Сіті» забив на 77-й хвилині. Гемп отримала м'яч на лівому фланзі та віддала передачу на Шоу, яка пройшла крізь оборону суперниць і пробила у дальній кут воріт.

У компенсований час арбітр після перегляду VAR призначив пенальті за епізод, у якому Айві Люїк ліктем влучила Шоу в обличчя під час боротьби за верховий м'яч. Мері Фаулер виконала 11-метровий, однак Фальк відбила удар у нижній лівий кут.

Після перемоги «Манчестер Сіті» набрав дев'ять очок і піднявся на третє місце, хоча в п'ятому турі ще мали відбутися сім матчів. Останню гру лігового етапу команда Єглерца проведе вдома проти «Аустрії Відень» 16 грудня.

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