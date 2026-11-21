У Манчестері 21 листопада «Манчестер Сіті» зіграв унічию 1:1 із «Фулгемом» у матчі Прем’єр-ліги та перервав серію з трьох поразок. Водночас команда не може перемогти вже в чотирьох матчах чемпіонату. Після фінального свистка на стадіоні «Етіхад» лунали свист і невдоволені вигуки вболівальників, повідомляє The Guardian.

Голи та скасований м’яч Голанда

Гості відкрили рахунок на 16-й хвилині: Родріго Муніс після дій Оскара Бобба закрутив м’яч у верхній кут воріт ударом із меж штрафного майданчика. Господарі зрівняли рахунок на 57-й хвилині — Елліот Андерсон сильним ударом із льоту відправив м’яч у нижній кут після винесення захисниками «Фулгема» м’яча з кутового.

Ерлінг Голанд мав кілька нагод забити. В одному з епізодів норвежець проштовхнув м’яч повз воротаря Бернда Лено, однак арбітр Томас Бремолл зафіксував фол на голкіпері та скасував взяття воріт. Згодом Голанд також не реалізував моменти після передач Філа Фодена та Ніко О’Райлі.

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Перевага у володінні не принесла перемоги

«Манчестер Сіті» більше володів м’ячем — 59% проти 41%, завдав 15 ударів, із яких три були в площину воріт. «Фулгем» пробив по воротах п’ять разів, чотири удари були точними. У другому таймі Джанлуїджі Доннарумма врятував господарів після виходу Муніса до воріт, а невдовзі відбив небезпечний удар Келвіна Бессі.

Андерсон, який діяв у центрі поля разом з Айюбом Буадді, мав ще один шанс принести «Сіті» перемогу, але після комбінації з Голандом пробив поруч зі стійкою. Команда Енцо Марески не створила вирішального моменту наприкінці матчу.

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