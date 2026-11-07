Манчестер Сіті вийшов у лідери WSL після розгрому Вест Гема — The Guardian

Манчестер Сіті розгромив Вест Гем із рахунком 5:0 та вийшов на перше місце жіночої Суперліги після домашньої нічиєї Челсі з Евертоном — 1:1. Про це повідомляє The Guardian.

Хеттрик Шоу

Хадіджа Шоу оформила хеттрик у матчі з Вест Гемом. Вона відкрила рахунок незадовго до перерви після того, як Гемп перехопила м’яч під час спроби суперниць розпочати атаку від своїх воріт.

Через вісім хвилин після початку другого тайму Шоу подвоїла перевагу команди, спрямувавши навіс Гемп повз Констанс Піко-Інконню. Аоба Фудзіно невдовзі забила третій м’яч, а Іман Бенеї відзначилася через п’ять хвилин після виходу на заміну ударом із рикошетом.

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Шоу завершила свій хеттрик за 16 хвилин до фінального свистка, скориставшись передачею Грейс Клінтон. Цей гол став для ямайської нападниці 12-м у дев’яти матчах WSL.

Нічия Челсі

Челсі повів у грі з Евертоном на 28-й хвилині: Люсі Бронз головою скинула м’яч на Сенді Балтімор, яка забила з близької відстані. Однак через п’ять хвилин Бронз, намагаючись вибити м’яч, спрямувала його у власні ворота.

Евертон утримав нічийний рахунок до фінального свистка. Для Челсі це була перша втрата очок від стартового туру сезону, що дозволило Манчестер Сіті випередити лондонський клуб у таблиці.

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