Мандат UNIFIL у Лівані завершиться наприкінці року — YLE News

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення завершити мандат миротворчої місії UNIFIL у Лівані наприкінці цього року. Міжнародну операцію, у якій нині беруть участь понад 7 500 миротворців, планують згорнути наступного року, повідомляє YLE News.

Участь Фінляндії

У місії UNIFIL із 1982 року служили понад 17 тисяч фінів. Наразі в південному Лівані перебувають близько 180 фінських військовослужбовців. Більшість із них базується в таборі UNP9-1 і виконує оперативні завдання, зокрема патрулювання.

Фінські миротворці входять до французького підрозділу чисельністю близько 800 військових, що дислокується на цій базі. Переважна частина французьких військовослужбовців є професійними солдатами, тоді як більшість фінських учасників місії — резервісти.

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Різні оцінки місії

Дослідник Фінського інституту міжнародних відносин Оллі Руохомякі зазначив, що однозначно оцінити успішність UNIFIL неможливо. За його словами, Ізраїль вважає місію значною невдачею, оскільки вона не перешкодила озброєнню «Хезболли». Водночас Руохомякі наголосив, що запобігання озброєнню угруповання не входило до мандата операції.

Ліванські посадовці оцінюють діяльність миротворців позитивніше, оскільки вони підтримували ліванські збройні сили та сприяли стабільності в складних умовах. Ізраїль і США наполягали на згортанні UNIFIL. Генеральний секретар ООН пропонував замінити її меншою місією, однак через заперечення США цей варіант, як очікується, не буде реалізований. ЄС також створює власну місію в Лівані для підтримки ліванських збройних сил і прикордонних органів, але вона не замінить операцію ООН.

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