У Єрусалимському окружному суді колишній генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт заявив, що, наскільки пам’ятає, не санкціонував ширшого розслідування зв’язків прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з газетою Israel Hayom. Захист Нетаньягу оскаржує те, чи не вийшла поліція за межі розслідування у справі 2000, повідомляє Jerusalem Post.

Межі розслідування

Мандельбліт пояснив, що його дозвіл стосувався записаних розмов між Нетаньягу та видавцем Yediot Aharonot Арноном Мозесом, а не загальної перевірки контактів прем’єра з Israel Hayom. Справа 2000 стосується ймовірних домовленостей про сприятливіше висвітлення Нетаньягу в Yediot Aharonot в обмін на кроки для обмеження діяльності її конкурента Israel Hayom.

Нетаньягу заперечує правопорушення. У цій справі йому висунуто обвинувачення у шахрайстві та зловживанні довірою. За законом про уряд, відкриття кримінального розслідування проти чинного прем’єр-міністра потребує згоди генерального прокурора.

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Запитання захисту

Адвокат Нетаньягу Аміт Хадад навів приклади допитів колишнього головного редактора Israel Hayom Амоса Регева щодо участі прем’єра у справах видання. Мандельбліт відповів, що, наскільки йому відомо, він не дозволяв цей напрям розслідування. Також він не пам’ятає, щоб погоджував запитання про редакційні рішення та роль власників газети у формуванні її висвітлення.

Хадад також порушив питання допиту колишнього помічника Нетаньягу Шломо Фільбера щодо декларації про те, що Нетаньягу не контролював Israel Hayom і не мав організаційного зв’язку з виданням. Мандельбліт сказав, що не санкціонував і цю лінію запитань. Водночас його свідчення стосувалися того, що саме він дозволяв і пам’ятав, а не законності дій слідчих.

Окремо захист оскаржив порядок затвердження зміненого обвинувального акта. Мандельбліт наполіг, що схвалив оновлений документ і читав його розширений опис імовірних вигод у справі 4000. Судовий процес, який розпочався у травні 2020 року, перебуває на стадії представлення доказів захистом.

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