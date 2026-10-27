Манґака Кобаясі оскаржив у суді зміни до закону про імператорський дім — The Japan Times

У Японії манґака Йосінорі Кобаясі подав позов до Токійського окружного суду проти уряду, оскаржуючи зміни до Закону про імператорський дім. Він стверджує, що норми, які дозволяють усиновлення до імператорської родини лише чоловікам по батьківській лінії з колишніх імператорських гілок, суперечать Конституції, повідомляє The Japan Times.

Позов і вимоги

Кобаясі просить суд підтвердити неконституційність і недійсність переглянутого закону. Також він вимагає компенсацію в розмірі 1 млн єн, або близько $6 341.

Позивач посилається на статтю 14 Конституції Японії, яка гарантує рівність перед законом і забороняє дискримінацію за походженням. На його думку, обмеження кола потенційних усиновлених членами колишніх імператорських гілок порушує цей принцип.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нові правила усиновлення

Зміни до закону ухвалили в липні для розв'язання проблеми зі скороченням кількості членів імператорської родини, а чинності вони набули в суботу. Вони передбачають можливість усиновлення чоловіків віком від 15 років, які не мають дружини та дітей і походять по батьківській лінії з однієї з 11 колишніх імператорських гілок. Ці гілки залишили імператорську родину 1947 року.

Кобаясі заявив після подання позову, що створення нової станової системи є великою проблемою. Його адвокат Рінтаро Курамоті сказав, що сторона позивача хоче домогтися конституційного рішення суду.

Читай нас у