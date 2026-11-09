MAR001 знизило тригліцериди на 39–46% у дослідженні IIb — News-Medical

У міжнародному дослідженні фази IIb, проведеному у 48 центрах США, Канади, Австралії та Нової Зеландії, моноклональне антитіло MAR001 знизило рівень тригліцеридів натще на 39,1–45,5% порівняно з плацебо через 12 тижнів у пацієнтів із підвищеними показниками. Про результати випробування, яке очолили дослідники Інституту серця і судин Mass General Brigham, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 235 людей із підвищеним рівнем тригліцеридів. Учасників випадково розподілили між групою плацебо та трьома групами, яким підшкірно вводили 300, 450 або 900 мг MAR001 кожні чотири тижні протягом 24 тижнів.

Дослідження розробила група TIMI Mass General Brigham разом зі спонсором Marea Therapeutics. Результати опублікували в журналі New England Journal of Medicine та одночасно представили на щорічній зустрічі Американської кардіологічної асоціації.

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Механізм та подальші кроки

MAR001 відрізняється від інших препаратів, що знижують тригліцериди, тим, що діє на білок ANGPTL4. Цей білок природно пригнічує ліпопротеїнліпазу — фермент, який розщеплює тригліцериди.

За даними дослідників, у групах MAR001 небажані явища не траплялися частіше, ніж у групі плацебо. Водночас необхідні подальші дослідження, щоб оцінити довгострокові ефекти лікування та з’ясувати, чи зменшення рівня тригліцеридів знижує ризик панкреатиту й інших ускладнень. Наступне дослідження охопить людей із тяжко підвищеним рівнем тригліцеридів.

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