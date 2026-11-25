У плівках квантових точок із домішками марганцю гарячі електрони змогли швидко долати субміліметрові відстані, а їхня дрейфова рухливість сягнула приблизно 150 см²/В·с. Такий результат описано у дослідженні, про яке повідомляє Nature. Автори роботи пов’язують ефект із надшвидким обміном енергією між збудженнями в квантових точках і спіновими станами марганцю.

Як працює механізм

Для експериментів використали колоїдні квантові точки CdSe із тонкою захисною оболонкою CdS. Марганець вводили до їхньої структури методом дифузійного легування. У разі сильнішого легування на межі ядра й оболонки утворювався шар MnₓCd₁₋ₓSe з вищою шириною забороненої зони.

У звичайних квантових точках надлишкова енергія фотоелектронів швидко втрачається через взаємодію з фононами: носії заряду охолоджуються до крайових енергетичних станів за лічені пікосекунди. У легованих марганцем частинках спін-обмінна оже-рекомбінація відбувається швидше за таке охолодження. Вона переводить електрон у високоенергетичний делокалізований стан, придатний для перенесення крізь плівку.

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Перевірка транспорту заряду

Перехід до швидкого руху електронів зафіксували за допомогою вимірювань перехідного фотоструму. За високого рівня збудження, коли в одній квантовій точці в середньому утворювалося понад одне збудження, сигнал фотоструму набував характерної для методу часу прольоту ступінчастої форми. У нелегованих зразках такого проходження носіїв через проміжок між електродами не виявили через низьку рухливість.

За напруги 100 В дрейфова швидкість електронів, визначена на найкоротшій дослідженій відстані 15 мкм, становила 24 мкм за наносекунду. Окремий аналіз залежності часу проходження від відстані дав значення 21,5 ± 0,4 мкм за наносекунду; за 70 В — 15,3 ± 0,4 мкм за наносекунду. Співвідношення швидкостей відповідало зміні електричного поля.

Повторне енергетичне підживлення

Автори пояснюють подовжений транспорт тим, що збуджені іони марганцю можуть повторно передавати енергію електронам, які почали втрачати її під час руху. Це підтримує високоенергетичну популяцію носіїв упродовж транзиту, хоча механізм працює не без втрат: електрони, які не отримують повторного збудження, переходять до низькорухливих станів. Результати вказують на можливість застосування такого перенесення гарячих носіїв у фотоперетворенні енергії та високоенергетичній фотохімії.

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