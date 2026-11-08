Маріам Наваз усунула заступника комісара Джелума через перенесення іспиту — Dawn

У Пакистані глава уряду провінції Пенджаб Маріам Наваз негайно усунула з посади заступника комісара Джелума Міра Раза Озгена. Це сталося після перенесення іспиту з комп’ютерних наук для учнів через підготовку до її запланованого візиту 10 листопада, повідомляє Dawn.

Перенесення іспиту

Іспит із комп’ютерних наук у межах другої щорічної сесії проміжних екзаменів 2026 року спершу призначили на 10 листопада. Його перенесли за рекомендацією Озгена, який звернувся листом до Ради проміжної та середньої освіти Равалпінді.

У листі посадовець пояснив, що під час візиту глави уряду провінції будуть залучені адміністративні працівники та персонал безпеки. За його словами, це унеможливлювало безперебійне проведення іспиту в окрузі. Він попросив перенести тестування на іншу дату, аби уникнути незручностей для учнів і забезпечити проведення іспиту та візиту.

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Рішення влади Пенджабу

Маріам Наваз заявила, що раніше чітко наказувала не створювати громадянам незручностей або перебоїв під час її поїздок до округів. Вона назвала перенесення іспиту ігноруванням цих вказівок.

Згодом Наваз оприлюднила повідомлення про переведення Озгена та наказ прибути до Департаменту послуг і загальної адміністрації Пенджабу для подальших розпоряджень. Вона також повідомила, що іспит проведуть за первинним графіком 10 листопада.

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