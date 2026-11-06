Марін Ле Пен представила послам сусідніх країн плани щодо ЄС — Politico Europe

Марін Ле Пен під час обіду в Парижі, Франція, відповіла на запитання послів восьми держав, які мають кордон із метропольною Францією, про свої плани щодо країни та Євросоюзу. Зустріч відбулася в середу в Отелі де Богарне — резиденції посла Німеччини у французькій столиці, повідомляє Politico Europe.

У зустрічі взяли участь представники Німеччини, Іспанії, Бельгії, Італії, Люксембургу, Швейцарії, Монако та Андорри. За даними видання, головною темою обіду був майбутній порядок денний Ле Пен щодо ЄС.

Плани щодо інституцій ЄС

Ле Пен, яка, за даними опитувань, упевнено лідирує у президентських перегонах 2027 року, заявляла про намір домагатися скорочення інституцій ЄС. Вона також хоче перетворити Європейську комісію на секретаріат без повноважень у питаннях зовнішньої політики, внутрішньої безпеки та охорони здоров’я, а також істотно зменшити внесок Франції до бюджету ЄС.

За словами радника Ле Пен, який супроводжував її на зустрічі, дипломати отримали можливість докладніше зрозуміти наміри партії «Національне об’єднання» та доповісти про них своїм столицям. Один із дипломатів держави-учасниці зазначив, що послів цікавила її позиція з ключових питань взаємного інтересу та співпраці з Францією.

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Двосторонні питання та міграція

Посли також запитували Ле Пен про двосторонні питання та президента США Дональда Трампа після його поразки на проміжних виборах. Раніше «Національне об’єднання» підтримувало Трампа, однак згодом партія почала дистанціюватися від нього.

Ле Пен також проводить кампанію за жорсткіший підхід до міграції, який передбачає посилення контролю на кордонах. Це потенційно може зачепити більшість держав, чиї представники були на обіді: усі вони, крім Андорри та Монако, входять до Шенгенської зони.

Група послів уже зустрічалася у вересні з консервативним кандидатом у президенти Брюно Ретайо. У найближчі місяці дипломати планують провести зустрічі й з іншими претендентами на посаду президента Франції, зокрема з Жан-Люком Меланшоном.

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