Марк Джонс оновлює відбір One Nation у Новому Південному Уельсі — The Guardian

Колишній член Ліберальної партії Марк Джонс бере участь в оновленні системи відбору й перевірки кандидатів партії One Nation у штаті Новий Південний Уельс в Австралії. Як повідомляє The Guardian, Джонс залишив Ліберальну партію в січні, а в лютому почав працювати політичним консультантом One Nation.

У 2023 році Джонс був серед трьох фіналістів на посаду директора відділення Ліберальної партії в Новому Південному Уельсі. Ця посада передбачає управління виборчими кампаніями та залученням коштів. Зрештою він не отримав призначення.

Нова процедура в Новому Південному Уельсі

За даними видання, Джонс разом із колишньою посадовицею Національної партії Квінсленду Сьюзі Дуглас проводить онлайн-співбесіди з претендентами тривалістю від 20 до 30 хвилин. Після цього вони готують рекомендації для окремого комітету з трьох осіб: лідера One Nation у Новому Південному Уельсі Майка Ньюмена, президентки осередку Ребекки Томпсон і секретаря Сема Донована.

Під час співбесід кандидатів запитують про їхні ідеї щодо майбутнього штату, знання парламентської системи та можливий внесок у роботу майбутнього уряду One Nation. Також осередок запровадив вимогу надсилати 60-секундне відео з поясненням, чому людина хоче приєднатися до партії.

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Перевірки та конфіденційність

У Вікторії претенденти спершу заповнювали анкету на 25 сторінок із питаннями про судові справи, звинувачення в булінгу або словесних образах. У Новому Південному Уельсі цю процедуру скоротили до коротшої онлайн-анкети.

Перед співбесідою заявники мають підписати угоду про нерозголошення. Згідно з документом, із яким ознайомилося видання, кандидати можуть нести фінансову відповідальність за поширення або неналежне зберігання конфіденційної інформації партії. У вересні Майк Ньюмен заявив, що One Nation отримала 900 заявок на 93 місця в Новому Південному Уельсі.

На початку 2026 року Джонс разом із дружиною Шані заснував компанію Camelot Consulting. Виборчі записи Південної Австралії свідчать, що під час березневих виборів компанія отримала від One Nation понад 100 тисяч австралійських доларів за послуги. One Nation, Джонс і Дуглас коментарів не надали.

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