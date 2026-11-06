Марк Маркес може здобути восьмий титул MotoGP у Катарі — Channel NewsAsia

У Катарі гонщик Ducati Марк Маркес може здобути восьмий титул у прем’єр-класі MotoGP на Гран-прі, що відбудеться 6–8 листопада на міжнародному автодромі Лусаїл. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, етап перенесли з квітня на листопад через війну проти Ірану.

Маркес має 399 очок у загальному заліку. Він випереджає гонщика Aprilia Хорхе Мартіна на 44 бали та Марко Беццеккі — на 67. У разі здобуття титулу іспанець зрівняється з Джакомо Агостіні, який має вісім чемпіонств у прем’єр-класі.

Занепокоєння через безпеку

Представники MotoGP повідомили командам у Малайзії, що не отримували інформації, яка вимагала б зміни планів щодо Гран-прі Катару. Водночас частина гонщиків висловлювала занепокоєння проведенням змагань поблизу зони регіонального конфлікту.

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Маркес заявив, що прибув до Катару якомога пізніше та планує поїхати якомога швидше. Він також зазначив, що команди мають контракт і готові проводити перегони в Катарі. MotoGP повідомила, що незалежні оцінки ризиків засвідчили безпеку проведення етапу, а Катар надав командам і гонщикам гарантії, що вони не залишаться в країні у разі ескалації конфлікту.

Yamaha відмовилася від участі

Японська Yamaha знялася з етапу, пославшись на корпоративні обмеження щодо поїздок. У MotoGP зазначили, що команда може зазнати спортивних наслідків через невиконання контракту; це питання має розглянути керівний орган FIM.

Керівник Aprilia Массімо Рівола, навпаки, заявив, що команда повинна їхати на перегони, якщо організатори вважають їх безпечними. Хорхе Мартіна в п’ятницю визнали придатним до участі після перелому зап’ястя, через який він знявся з етапу в Малайзії, і він прагне повернутися до перегонів. Беццеккі заявив, що траса в Катарі йому подобається.

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