Маркос: АСЕАН і Китай продовжують співпрацю попри невизначеність — Anadolu Agency

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший на 29-му саміті АСЕАН—Китай у Манілі, Філіппіни, заявив, що об’єднання та Китай продовжують шукати спільні позиції й розвивати практичну співпрацю попри регіональну та глобальну невизначеність. У зустрічі взяв участь прем’єр Китаю Лі Цян, а Філіппіни нині головують в АСЕАН, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик до мирного врегулювання

Маркос зазначив, що 2026 року минає 35 років від початку діалогових відносин між АСЕАН і Китаєм та п’ять років від встановлення всеосяжного стратегічного партнерства. За його словами, спільна відданість міжнародному праву й мирному врегулюванню спорів має виявлятися у стриманості, взаємній повазі та практичній співпраці.

Президент Філіппін також наголосив на важливості інноваційних рішень для спільних екологічних викликів. Він додав, що сторони активно беруть участь у заходах із просування торгівлі та інвестицій і мають розвивати партнерство задля миру, стабільності та добробуту в регіоні.

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Торгівля перевищила трильйон доларів

Лі Цян заявив, що співпраця Китаю та АСЕАН зберігає динаміку, незважаючи на зростання односторонніх підходів, протекціонізму та геополітичні конфлікти. За його словами, торгівля між Китаєм і країнами АСЕАН торік перевищила 1 трлн доларів, що на 20,1% більше, ніж у 2021 році.

Китайський прем’єр також згадав прогрес у роботі над Протоколом оновлення зони вільної торгівлі Китай—АСЕАН 3.0, інфраструктурні проєкти, зокрема високошвидкісну залізницю Джакарта—Бандунг, залізницю Китай—Лаос і канал Пінлу, а також реалізацію візової програми АСЕАН. Серед пріоритетів він назвав збереження відкритості та взаємної вигоди, а також розвиток інновацій на тлі швидкого технологічного прогресу.

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