Марокко вперше серед арабських збірних увійшло до топ-5 рейтингу ФІФА — Al Jazeera

Чоловіча збірна Марокко посіла п’яте місце у світовому рейтингу ФІФА, ставши першою арабською командою, що увійшла до топ-5. Команда піднялася на дві позиції зі свого попереднього найкращого результату — сьомого місця, повідомляє Al Jazeera.

Випередили Бразилію та Португалію

Марокканська збірна випередила в рейтингу Бразилію та Португалію після успішних виступів у нещодавніх континентальних матчах. За даними видання, Марокко стало першою африканською командою з 1994 року, яка посіла п’яту сходинку рейтингу: тоді на цій позиції перебувала Нігерія.

Збірна Марокко двічі виходила до чвертьфіналу чемпіонату світу. На мундіалі 2022 року в Катарі команда стала першою збірною Африки та арабського світу, яка дісталася півфіналу турніру.

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Відбір на Кубок африканських націй

У відборі до Кубка африканських націй 2027 року марокканці зберігають стовідсотковий результат. В останньому кваліфікаційному матчі в Рабаті команда розгромила Нігер із рахунком 5:0 та очолює групу A, випереджаючи суперників на дев’ять очок.

Конфедерація африканського футболу оголосила Марокко переможцем Кубка африканських націй після рішення свого апеляційного органу. Сенегал оскаржує цей титул у Спортивному арбітражному суді. У фіналі в Рабаті сенегальська команда перемогла 1:0 в додатковий час, однак під час основного часу її гравці на 14 хвилин залишили поле на знак протесту проти призначеного пенальті. Марокко не реалізувало цей удар, а CAF згодом присудила марокканцям технічну перемогу 3:0, визнавши, що Сенегал залишив матч.

Марокко стане однією з країн-господарок чемпіонату світу з футболу 2030 року.

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